На побережье Азовского моря объявили экстренное предупреждение по непогоде

8 и 9 мая в восточной части Азовского моря ожидаются сильные дожди с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 м/с. Видимость может ухудшиться до 1-2 км, высота волны — 0,2-0,7 метра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю со ссылкой на гидрометцентр Кубани.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае с 8 по 10 мая синоптики прогнозируют грозовые дожди с градом. На Черноморском побережье осадки прекратятся к 10 мая.