У пары черных лебедей в сочинском дендрарии появились птенцы
В сочинском парке «Дендрарий» у пары австралийских черных лебедей появились на свет три птенца
Самка черного лебедя высиживала яйца с середины марта. В начале мая птенцы вместе с родителями начали осваивать территорию пруда. Сотрудники Сочинского национального парка заметили, как двое птенцов плавают рядом с родителями, а третий — верхом на маме.
«Пока они [птенцы] еще не похожи на своих родителей — черных лебедей. На то, чтобы появились первые признаки крыльев, потребуется пару месяцев», — рассказали в пресс-службе нацпарка.
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