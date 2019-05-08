У пары черных лебедей в сочинском дендрарии появились птенцы

Краснодарский край

Распечатать

В сочинском парке «Дендрарий» у пары австралийских черных лебедей появились на свет три птенца

Самка черного лебедя высиживала яйца с середины марта. В начале мая птенцы вместе с родителями начали осваивать территорию пруда. Сотрудники Сочинского национального парка заметили, как двое птенцов плавают рядом с родителями, а третий — верхом на маме.

«Пока они [птенцы] еще не похожи на своих родителей — черных лебедей. На то, чтобы появились первые признаки крыльев, потребуется пару месяцев», — рассказали в пресс-службе нацпарка.

Читайте также:

9 мая вход в дендрарий и парк «Южные культуры» будет свободным для всех посетителей.

Как сообщали Юга.ру, в конце апреля в сочинском поселке Головинка на водозаборе поселились ежи, зайцы, белки, птицы и змеи.

Животные Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

У пары черных лебедей в сочинском дендрарии появились птенцы
Бывший директор департамента строительства Краснодара возглавил краевой департамент по надзору в строительной сфере
Пенсионерка с голубыми глазами пропала в Приморско-Ахтарском районе
Сегодня в Москве объявят приговор Мамаеву и Кокорину
На Кубани 9 мая прогнозируют грозовые дожди
В Адыгее направили 9 млн рублей на улучшение жилищных условий вдов фронтовиков

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале