У пары черных лебедей в сочинском дендрарии появились птенцы

В сочинском парке «Дендрарий» у пары австралийских черных лебедей появились на свет три птенца

Самка черного лебедя высиживала яйца с середины марта. В начале мая птенцы вместе с родителями начали осваивать территорию пруда. Сотрудники Сочинского национального парка заметили, как двое птенцов плавают рядом с родителями, а третий — верхом на маме.

«Пока они [птенцы] еще не похожи на своих родителей — черных лебедей. На то, чтобы появились первые признаки крыльев, потребуется пару месяцев», — рассказали в пресс-службе нацпарка.