Ежи, зайцы, белки, птицы и змеи поселились на водозаборе в Сочи

В сочинском поселке Головинка на водозаборе на реке Шахе в апреле поселились ежи и другие животные

На территории водозаборных сооружений также можно встретить зайцев, белок, змей, очень много видов птиц, сообщили в пресс-службе сочинского МУП «Водоканал».

В пространстве между насосными станциями посадили фруктовые деревья и декоративные кустарники, и весной в каждом из шести водозаборов зацвел сад.

Общая площадь всех водозаборных сооружений Сочи составляет 297,3 га. «Это водоохранная зона, сюда еще не пускают никого постороннего. Ну и братья наши меньшие здесь живут и чувствуют себя весьма комфортно», — заключили в пресс-службе.