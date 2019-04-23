Ежи, зайцы, белки, птицы и змеи поселились на водозаборе в Сочи

Краснодарский край

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В сочинском поселке Головинка на водозаборе на реке Шахе в апреле поселились ежи и другие животные

На территории водозаборных сооружений также можно встретить зайцев, белок, змей, очень много видов птиц, сообщили в пресс-службе сочинского МУП «Водоканал».

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В пространстве между насосными станциями посадили фруктовые деревья и декоративные кустарники, и весной в каждом из шести водозаборов зацвел сад.

© Фото пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»
© Фото пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»
© Фото пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»
© Фото пресс-службы МУП Сочи «Водоканал»

Общая площадь всех водозаборных сооружений Сочи составляет 297,3 га.

«Это водоохранная зона, сюда еще не пускают никого постороннего. Ну и братья наши меньшие здесь живут и чувствуют себя весьма комфортно», — заключили в пресс-службе.

Смотрите фоторепортаж:

Как сообщали Юга.ру, в июле 2018 года в Кавказском заповеднике впервые обнаружили ежа на высоте 2 тыс. метров.

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