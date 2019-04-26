Самый крупный в мире белый тополь растет в Сочи
Участникам пресс-тура «Путешествие к деревьям-патриархам» показали самый крупный в мире белый тополь и другие редкие растения Сочинского нацпарка
Об этом вице-президент ассоциации заповедников и национальных парков, доктор биологических наук Кавказа Борис Туниев сообщил журналистам во время пресс-тура, который состоялся в Кудепстинском участковом лесничестве 26 апреля.
«Можно сказать с полной уверенностью, что сочинский дерево-патриарх лесничества — самый крупный в мире экземпляр тополя белого. По сравнению с тем деревом, которое считалось самым крупным, произрастающим на Украине (а оно имеет обхват 8 метров), этот тополь — 3 метра в диаметре и более 10 метров в обхвате», — отметил Туниев.
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Ученый рассказал, что в мире известно около 90 видов тополей, все они быстрорастущие, но при этом подвержены разным заболеваниям, из-за чего их максимальный срок жизни — 80 лет.
«Этому великану явно повезло», — высказался Туниев о сочинском тополе.
Он напомнил, что в Кудепстинском лесничестве растет еще одно уникальное дерево — копия секвойи из Дендрария, в которую попала молния.
Как сообщали Юга.ру, в декабре 2018 года в одно из старейших растений сочинского парка «Дендрарий» — 72-летнюю секвойю — попала молния и надвое расколола 28-метровый ствол. Дерево пришлось спилить.
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