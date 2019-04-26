Самый крупный в мире белый тополь растет в Сочи

Участникам пресс-тура «Путешествие к деревьям-патриархам» показали самый крупный в мире белый тополь и другие редкие растения Сочинского нацпарка

Об этом вице-президент ассоциации заповедников и национальных парков, доктор биологических наук Кавказа Борис Туниев сообщил журналистам во время пресс-тура, который состоялся в Кудепстинском участковом лесничестве 26 апреля.

«Можно сказать с полной уверенностью, что сочинский дерево-патриарх лесничества — самый крупный в мире экземпляр тополя белого. По сравнению с тем деревом, которое считалось самым крупным, произрастающим на Украине (а оно имеет обхват 8 метров), этот тополь — 3 метра в диаметре и более 10 метров в обхвате», — отметил Туниев.