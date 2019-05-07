Загитову признали лучшей фигуристкой мира

Победительница чемпионата мира и олимпийская чемпионка Алина Загитова 7 мая возглавила рейтинг лучших фигуристок мира по версии Международного союза конькобежцев (ISU)

Союз подвел итоги сезона-2018/19 в фигурном катании. Загитова, возглавляющая рейтинг, более чем на 1 тыс. очков опередила японскую фигуристку Сатоко Мияхару. Третье место в рейтинге заняла Евгения Медведева, сообщает RT .

Как писали Юга.ру, Алина Загитова и Евгения Медведева в апреле выиграли золото и бронзу на чемпионате мира по фигурному катанию. 16-летняя Загитова стала самой молодой чемпионкой мира и Олимпийских игр за последние 20 лет.