Сборная России заняла третье место на командном ЧМ по фигурному катанию

Вся Россия

Распечатать

Сборная России 13 апреля взяла бронзу на командном чемпионате мира в японской Фукуоке

В начале дня 22-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Четвертое место заняла другая представительница России Софья Самодурова.

Россияне в сумме набрали 102 балла и заняли третье место на турнире, отстав от Японии всего на два балла. На первом месте с 117-ю баллами расположились США, пишут RT.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева 22 марта выиграли золото и бронзу чемпионата мира в японской Сайтаме.

Фигурное катание
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Обманутые дольщики перекрыли две улицы в Краснодаре
Сборная России заняла третье место на командном ЧМ по фигурному катанию
Депутат от Адыгеи Резник заработал больше всех своих коллег в 2018 году
Власти Краснодара объяснили, почему на дорогах города посыпалась разметка
Крымск и Темрюк станут городами воинской доблести
Четыре человека пострадали в ДТП в Армавире

Лента новостей

Фоторепортажи

Одуванчики, тюльпаны и магнолии. Как цветет Краснодар весной

Фоторепортаж

В выходные на Кубани прогнозируют дожди с грозой

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 12-14 апреля

Статьи

Концерты Максима Фадеева и Антохи МС, трагикомедия «С училища»

И другие события Краснодара с 12 по 14 апреля

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале