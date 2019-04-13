Сборная России заняла третье место на командном ЧМ по фигурному катанию

Сборная России 13 апреля взяла бронзу на командном чемпионате мира в японской Фукуоке

В начале дня 22-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Четвертое место заняла другая представительница России Софья Самодурова.

Россияне в сумме набрали 102 балла и заняли третье место на турнире, отстав от Японии всего на два балла. На первом месте с 117-ю баллами расположились США, пишут RT.