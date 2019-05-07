«Магнит» собирается запустить доставку продуктов в Краснодаре
Торговая сеть «Магнит» планирует организовать доставку продуктов в Краснодаре в 2019 году
Это будет пилотный проект. Продукты собираются доставлять на базе гипермаркета, говорится в «Годовом отчете 2018», опубликованном на сайте ретейлера для инвесторов.
Доставку хотят организовать в рамках системы, которая предполагает сбор данных из всех каналов и использование их для улучшения клиентского опыта.
«Мы планируем создать омниканальную экосистему, которая будет предлагать: качественный ассортимент и простоту выбора, удобный сервис оплаты и доставки, доверие и понимание спроса, лояльность», — говорится в отчете.
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Как сообщали Юга.ру, в сентябре прошлого года сотрудники «Почты России» в тестовом режиме начали доставлять продукты из «Магнита».
В 2019 году «Магнит» планирует открыть 2 тыс. торговых точек в отделениях «Почты России» в Южном федеральном округе.
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