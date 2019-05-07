«Магнит» собирается запустить доставку продуктов в Краснодаре

Торговая сеть «Магнит» планирует организовать доставку продуктов в Краснодаре в 2019 году

Это будет пилотный проект. Продукты собираются доставлять на базе гипермаркета, говорится в «Годовом отчете 2018», опубликованном на сайте ретейлера для инвесторов.

Доставку хотят организовать в рамках системы, которая предполагает сбор данных из всех каналов и использование их для улучшения клиентского опыта.

«Мы планируем создать омниканальную экосистему, которая будет предлагать: качественный ассортимент и простоту выбора, удобный сервис оплаты и доставки, доверие и понимание спроса, лояльность», — говорится в отчете.