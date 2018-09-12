Сотрудники «Почты России» в тестовом режиме начали доставлять продукты из «Магнита»
Вся Россия Валерия Дульская
«Почта России» тестирует онлайн-доставку продуктов из «Магнита»
В отделениях, где есть розничные точки «Магнита», можно оставить заказ на продукты из магазина. Почтальон принесет товары домой к покупателю.
Сейчас такую функцию тестируют, рассказал 11 сентября ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) гендиректор «Почты России» Николай Подгузов.
Ожидается, что услуга будет наиболее востребована в сельской местности.
«Мы будем развивать это направление дополнительно. Думаю, что доставка еды — одно из перспективных направлений, над которым нам надо работать», — добавил Подгузов.
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