Сотрудники «Почты России» в тестовом режиме начали доставлять продукты из «Магнита»

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«Почта России» тестирует онлайн-доставку продуктов из «Магнита»

В отделениях, где есть розничные точки «Магнита», можно оставить заказ на продукты из магазина. Почтальон принесет товары домой к покупателю.

Сейчас такую функцию тестируют, рассказал 11 сентября ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) гендиректор «Почты России» Николай Подгузов.

Ожидается, что услуга будет наиболее востребована в сельской местности.

«Мы будем развивать это направление дополнительно. Думаю, что доставка еды — одно из перспективных направлений, над которым нам надо работать», — добавил Подгузов.

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