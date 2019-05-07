Стало известно, за сколько Галицкий продал ВТБ 80% пенсионного фонда «Магнита»

ВТБ в начале февраля приобрела 80% акций пенсионного фонда «Магнит» у ЗАО «Объединенный капитал» бизнесмена Сергея Галицкого. Он владел 80% фонда через «Объединенный капитал», остальные 20% принадлежат «Тандеру».

В отчетности НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» за первый квартал сказано, что акции «Магнита» стоили 380 млн рублей. Весь фонд «Магнит» оценили в 3,7% от его активов.

Источник, близкий к сделке, сообщил газете «Коммерсантъ», что цену определили с помощью независимой оценки. Источник, близкий к НПФ «ВТБ Пенсионный фонд», не исключил, что фонд «Магнит» присоединят к ВТБ.

В начале 2019 года у НПФ «Магнит» было 12,5 млрд рублей пенсионных накоплений и 7,1 млн рублей пенсионных резервов. В клиентской базе фонда было 221,7 тыс. застрахованных граждан и 99 человек были участниками программы негосударственного пенсионного обеспечения, пишет «Коммерсантъ».