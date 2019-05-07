Стало известно, за сколько Галицкий продал ВТБ 80% пенсионного фонда «Магнита»
В отчетности негосударственного пенсионного фонда «ВТБ Пенсионный фонд» появилась стоимость акций НПФ «Магнит»
ВТБ в начале февраля приобрела 80% акций пенсионного фонда «Магнит» у ЗАО «Объединенный капитал» бизнесмена Сергея Галицкого. Он владел 80% фонда через «Объединенный капитал», остальные 20% принадлежат «Тандеру».
В отчетности НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» за первый квартал сказано, что акции «Магнита» стоили 380 млн рублей. Весь фонд «Магнит» оценили в 3,7% от его активов.
Источник, близкий к сделке, сообщил газете «Коммерсантъ», что цену определили с помощью независимой оценки. Источник, близкий к НПФ «ВТБ Пенсионный фонд», не исключил, что фонд «Магнит» присоединят к ВТБ.
В начале 2019 года у НПФ «Магнит» было 12,5 млрд рублей пенсионных накоплений и 7,1 млн рублей пенсионных резервов. В клиентской базе фонда было 221,7 тыс. застрахованных граждан и 99 человек были участниками программы негосударственного пенсионного обеспечения, пишет «Коммерсантъ».
Пенсионный фонд у «Магнита» появился в 2010 году. Компания приобрела «Христианский пенсионный фонд "Добродетель"» и переименовала его в «Магнит».
Как сообщали Юга.ру, в феврале 2018 года банковская группа ВТБ стала крупнейшим держателем акций «Магнита», когда Сергей Галицкий продал 29,1% акций сети за 138 млрд рублей. В начале апреля Галицкий впервые рассказал, почему он продал «Магнит».
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