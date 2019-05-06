«Ростелеком» модернизирует уличное освещение в трех городах Кубани
«Ростелеком» в конце апреля завершил проекты по модернизации уличного освещения в двух городах Краснодарского края, еще в одном населенном пункте идет работа
В Кропоткине и Лабинске специалисты компании заменили обычные фонари на светодиодные, а также смонтировали систему автоматизированного управления.
В Кропоткине установлено 4 тыс. 787 светильников, в Лабинске — 2 тыс. 504 фонаря, рассказали в пресс-службе «Ростелекома».
К середине мая подобная система освещения заработает в Курганинске. Там сотрудники «Ростелекома» заменят 2 тыс. 35 фонарей.
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Светодиодные фонари потребляют в несколько раз меньше электроэнергии по сравнению с традиционными натриевыми и ртутными лампами. Они моментально включаются, в отличие от светильников старого образца, которые разгораются от 10 до 30 минут, и работают более 10 лет.
«Что касается автоматизированной системы управления наружным освещением, именно в нее стекаются данные о напряжении, потребляемой мощности и так далее. На основании этих данных можно делать выводы о работоспособности светильников и состоянии сетей, о наличии незаконных подключений. Эта же система позволяет выбирать уровень освещенности в зависимости от времени суток и климатических условий, собирать данные и контролировать нагрузки на сеть в режиме реального времени», — объяснил директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.
Заместитель главы Кропоткина по вопросам ЖКХ Юрий Ханин отметил, что затраты городского бюджета за семь лет реализации энергосервисного контракта сократятся на 60%, а использование энергосберегающих ламп позволит сэкономить почти 8 млн киловатт-часов.
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Система уличного освещения — один из элементов федеральной программы «Умный город», которую «Ростелеком» реализует по всей стране.
Как сообщали Юга.ру, энергосберегающие фонари появятся еще в двух населенных пунктах Кубани — в Белореченске и станице Староминской, а также в четырех городах Ростовской области — Азове, Таганроге, Шахтах и Белой Калитве.
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