«Ростелеком» модернизирует уличное освещение в трех городах Кубани

«Ростелеком» в конце апреля завершил проекты по модернизации уличного освещения в двух городах Краснодарского края, еще в одном населенном пункте идет работа

В Кропоткине и Лабинске специалисты компании заменили обычные фонари на светодиодные, а также смонтировали систему автоматизированного управления.

Светодиодные фонари потребляют в несколько раз меньше электроэнергии по сравнению с традиционными натриевыми и ртутными лампами. Они моментально включаются, в отличие от светильников старого образца, которые разгораются от 10 до 30 минут, и работают более 10 лет.

«Что касается автоматизированной системы управления наружным освещением, именно в нее стекаются данные о напряжении, потребляемой мощности и так далее. На основании этих данных можно делать выводы о работоспособности светильников и состоянии сетей, о наличии незаконных подключений. Эта же система позволяет выбирать уровень освещенности в зависимости от времени суток и климатических условий, собирать данные и контролировать нагрузки на сеть в режиме реального времени», — объяснил директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

Заместитель главы Кропоткина по вопросам ЖКХ Юрий Ханин отметил, что затраты городского бюджета за семь лет реализации энергосервисного контракта сократятся на 60%, а использование энергосберегающих ламп позволит сэкономить почти 8 млн киловатт-часов.