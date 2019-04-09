«Ростелеком» установит энергосберегающие фонари в четырех городах Ростовской области

Компания «Ростелеком» весной занялась установкой систем энергоэффективного освещения в четырех городах Ростовской области

Энергосервисные контракты заключены с властями Азова, Таганрога, Шахт и Белой Калитвы. «Ростелеком» заменит нынешние уличные светильники на светодиодные. Это позволит городам снизить энергопотребление на 60% и автоматизировать управление наружным освещением.

Уже полностью завершена установка оборудования в Азове. Там заменили более 3,6 тыс. светильников, из которых дополнительно установили 300 штук. После монтажа на всех улицах провели замеры освещенности и сравнили нынешние показатели энергопотребления с прежними. В результате нагрузка на сети снизилась почти в два раза.

В Белой Калитве специалисты «Ростелекома» установят 1,4 тыс. светильников, в Шахтах и Таганроге — по 11 тысяч. Кроме того, компания смонтирует во всех городах автоматизированную систему управления наружным освещением (АСУНО), которая будет не только в автоматическом режиме включать и выключать фонари, но и отслеживать все неисправности в сети и оперативно сообщать о них диспетчерам.

«Мы не просто меняем старое освещение на новое, а используем "умные" технологии. Речь идет о появлении единой информационно-аналитической системы ЖКХ. В 2018 году мы запустили пилотную зону из планируемых к установке светодиодных светильников и шкафа автоматического управления. Система доказала свою эффективность и убедила заказчиков в качестве услуг», — рассказал директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Алхасов.

Установка систем энергоэффективного освещения проводится в рамках реализации комплексных проектов «Умного города».