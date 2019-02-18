«Ростелеком» создаст в Сочи систему умного города

Компания «Ростелеком» в феврале заключила соглашение с администрацией Сочи о создании системы умного города

Соглашение заключили на Российском инвестиционном форуме, который проходил в Сочи 14 и 15 февраля. Документ подписали директор краснодарского филиала компании «Ростелеком» Сергей Поляков и мэр курорта Анатолий Пахомов. Стороны договорились о совместном инновационном развитии, разработке и внедрении цифровых сервисов, в том числе технологий промышленного интернета.

«В активе нашей компании целый комплекс умных решений, которые постоянно совершенствуются. Например, в крае мы уже реализуем энергосервисные контракты, которые позволяют экономить миллионы киловатт-часов электроэнергии, а сэкономленные на этом средства направлять на другие муниципальные нужды. Мы также делаем акцент на развитии "Системы 112", внедрении различных умных решений в городских зонах отдыха, общественных местах и установке интеллектуальных систем безопасности в жилых домах», — рассказал Поляков.

Мэр Сочи добавил, что в городе уже несколько лет внедряют современные технологии в разных сферах: образовании, здравоохранении, туризме, обеспечении безопасности.

Создание умных городов проходит в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ, сообщила пресс-служба ПАО «Ростелеком».