«Ростелеком» в Таганроге установит энергосберегающие светильники

В апреле в Таганроге «Ростелеком» начнет работу по установке системы энергоэффективного освещения

Существующие светильники заменят на светодиодные, увеличат их количество и подключат к единой системе управления. «Умное» освещение позволит городу сократить потребление энергии более чем 60% и увеличить его эффективность. Кроме того, управление наружным освещением города станет автоматическим.

В рамках проекта специалисты «Ростелекома» заменят около 11 тыс. светильников и проложат 45 км сетей. Кроме того, компания смонтирует для города платформу единой системы управления уличным освещением, которая будет не только в автоматическом режиме включать и выключать фонари, но и отслеживать все неисправности в сети и оперативно сообщать о них диспетчерам.

«Мы уверены в том, что Таганрог будет доволен новой инфраструктурой. Во-первых, система "умного" освещения прошла масштабную обкатку и доказала свою эффективность во многих городах России. Во-вторых, энергосервисные контракты позволяют городам перейти на качественно новый уровень развития при относительно мягких финансовых условиях. А в последующем — пополнять бюджет за счет экономии ресурсов», — отметил директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Алхасов.

Эту технологию внедрят в рамках комплексного проекта «Умный город». Помимо комфортной и безопасной среды для жизни граждан, муниципалитеты получают возможность анализировать данные о техническом состоянии городских объектов и прозрачную информацию о работе организаций ЖКХ.

Глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий рассказал, что соглашение с «Ростелекомом» по созданию систем «Умного города» было заключено в сентябре 2018 года. С тех пор вс городе установили систему видеонаблюдения «Безопасный город», пилотный проект по использованию «умных» домофонов и новую систему энергоэффективного освещения.

Контракт с Таганрогом заключен на семь лет, в течение которых «Ростелеком» будет обеспечивать гарантийное обслуживание инфраструктуры. Аналогичная система заработает и в других городах Ростовской области: В Шахтах, Белой Калитве и Азове. В последнем работы по оснащению оборудованием уже завершены. В рамках контракта заменено более 3,6 тыс. светильников, из которых дополнительно установлено 300 штук. После монтажа на всех улицах сделали замеры освещенности и сравнили нынешние показатели энергопотребления с прежними. Выяснилось , что нагрузка на сети снизилась почти в два раза.