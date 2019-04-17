Самолет Москва – Махачкала прервал взлет из-за пламени в двигателе
«Боинг» авиакомпании «Ютэйр», вылетавший из Москвы в Махачкалу 17 апреля, не взлетел из-за вспышки в двигателе
Огонь заметили пассажиры. Они попросили командира остановить воздушный лайнер, который уже набирал скорость, передает РИА «Дагестан». В итоге их эвакуировали и пересадили на другой борт.
В пресс-службе «Ютэйр» заявили, что пассажирам ничто не угрожало.
«Срыв потока воздуха спровоцировал выброс пламени из силовой установки в момент запуска двигателя на взлетной полосе. Ситуация штатная, самолет полностью исправен, пассажирам ничто не угрожало. Но несколько пассажиров открыли аварийный выход и вышли на правое крыло. Затем по просьбе экипажа вернулись в салон», — цитирует представителя авиакомпании РИА «Новости».
Согласно правилам перевозки, рейс был выполнен на другом самолете. В результате инцидента никто не пострадал.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.