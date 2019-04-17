Самолет Москва – Махачкала прервал взлет из-за пламени в двигателе

«Боинг» авиакомпании «Ютэйр», вылетавший из Москвы в Махачкалу 17 апреля, не взлетел из-за вспышки в двигателе

Огонь заметили пассажиры. Они попросили командира остановить воздушный лайнер, который уже набирал скорость, передает РИА «Дагестан». В итоге их эвакуировали и пересадили на другой борт.

В пресс-службе «Ютэйр» заявили, что пассажирам ничто не угрожало.

«Срыв потока воздуха спровоцировал выброс пламени из силовой установки в момент запуска двигателя на взлетной полосе. Ситуация штатная, самолет полностью исправен, пассажирам ничто не угрожало. Но несколько пассажиров открыли аварийный выход и вышли на правое крыло. Затем по просьбе экипажа вернулись в салон», — цитирует представителя авиакомпании РИА «Новости».

Согласно правилам перевозки, рейс был выполнен на другом самолете. В результате инцидента никто не пострадал.