Совладелец авиакомпании S7 Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева и ее отец 31 марта погибли при крушении самолета в Германии

В пресс-службе S7 сообщили, что частный самолет Epic-LT разбился при заходе на посадку во Франкфурте-на-Майне.

Источник РИА «Новости» рассказал, что Филева и ее отец направлялись в Германию на лечение. Также в автокатастрофе погиб пилот.

Межгосударственный авиационный комитет начал расследование. В Немецкой службе безопасности полетов рассказали, что пилот незадолго до посадки отключился от системы радиолокационного управления, связался с диспетчером аэропорта, но до отключения о неполадках на самолете не говорил, сообщает РИА «Новости».