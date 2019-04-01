Совладелец авиакомпании S7 Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева и ее отец 31 марта погибли при крушении самолета в Германии
В пресс-службе S7 сообщили, что частный самолет Epic-LT разбился при заходе на посадку во Франкфурте-на-Майне.
Источник РИА «Новости» рассказал, что Филева и ее отец направлялись в Германию на лечение. Также в автокатастрофе погиб пилот.
Межгосударственный авиационный комитет начал расследование. В Немецкой службе безопасности полетов рассказали, что пилот незадолго до посадки отключился от системы радиолокационного управления, связался с диспетчером аэропорта, но до отключения о неполадках на самолете не говорил, сообщает РИА «Новости».
Кто такая Наталия Филева
Наталии Филевой было 55 лет. Она родилась в Новосибирске, вместе с мужем Владиславом Филевым в 90-е занялась авиационным бизнесом. В 1998 году они купили контрольный пакет новосибирской авиакомпании «Сибирь», далее через три года выкупили «Внуковские авиалинии». На базе этих компаний и перевозчика «Глобус» появилась группа S7 Group.
Филева в 2006 году вошла в рейтинг самых успешных женщин России журнала «Финанс». В 2017 году она попала в рейтинг Forbes. В 2018 году журнал оценивал ее состояние в 600 млн долларов, сообщает РБК.
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