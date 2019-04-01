Совладелец авиакомпании S7 Филева погибла в авиакатастрофе

Вся Россия, В мире

Распечатать

Совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева и ее отец 31 марта погибли при крушении самолета в Германии

В пресс-службе S7 сообщили, что частный самолет Epic-LT разбился при заходе на посадку во Франкфурте-на-Майне.

Источник РИА «Новости» рассказал, что Филева и ее отец направлялись в Германию на лечение. Также в автокатастрофе погиб пилот.

Межгосударственный авиационный комитет начал расследование. В Немецкой службе безопасности полетов рассказали, что пилот незадолго до посадки отключился от системы радиолокационного управления, связался с диспетчером аэропорта, но до отключения о неполадках на самолете не говорил, сообщает РИА «Новости».

Кто такая Наталия Филева

Наталии Филевой было 55 лет. Она родилась в Новосибирске, вместе с мужем Владиславом Филевым в 90-е занялась авиационным бизнесом. В 1998 году они купили контрольный пакет новосибирской авиакомпании «Сибирь», далее через три года выкупили «Внуковские авиалинии». На базе этих компаний и перевозчика «Глобус» появилась группа S7 Group.

Филева в 2006 году вошла в рейтинг самых успешных женщин России журнала «Финанс». В 2017 году она попала в рейтинг Forbes. В 2018 году журнал оценивал ее состояние в 600 млн долларов, сообщает РБК.

Авиакатастрофы
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Новороссийске три студента пострадали при взрыве снаряда гранатомета
В первые дни апреля на Кубани будет дождливо и потеплеет до 18 °С
На Украине состоится второй тур выборов президента
На Кубани молодой водитель погиб в ДТП с грузовиком
Организатор ралли в Геленджике рассказал о причинах смертельной аварии
Марафонец из Адыгеи решил побить мировой рекорд и пробежать без остановки 560 км

Лента новостей

Статьи

Концерт Сергея Лазарева, спектакль «Насморк»

И другие события Краснодара с 1 по 7 апреля

Статьи Партнерский

Экзамены близко. Три способа хорошо подготовиться, чтобы успешно сдать ЕГЭ и ОГЭ

Советы и рекомендации

Статьи

Танго-шоу, классическая музыка, турнир по боксу

И другие события Сочи в апреле

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале