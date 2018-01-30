Опрос: Россияне с высоким уровнем дохода ежедневно пользуются интернетом

Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) провело опрос и выяснило, что россияне, которые получают более высокий доход, пользуются интернетом чаще

По данным аналитического центра, среди наименее обеспеченного и бедного населения многие граждане вообще не пользуются интернетом — по 40% в обеих группах. Ежедневно выходят в сеть 69% представителей среднего класса и 86% россиян с высоким уровнем дохода, передает RT.

Кроме того, исследование показало, что в стране за два года увеличилось количество представителей предсреднего класса — людей, которым хватает денег на еду и одежду, но сложно найти средства на вещи длительного пользования. С 2015 по 2017 год доля таких граждан выросла на 5% и составила 46%. При этом в городах-миллионниках таких людей больше — 52–53%.

Наименее обеспеченных и бедных стало меньше — от 7% до 5% и от 25% до 22% соответственно. Больше всего таких граждан живет в небольших городах и поселках — 10%.