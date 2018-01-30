Опрос: Россияне с высоким уровнем дохода ежедневно пользуются интернетом
Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) провело опрос и выяснило, что россияне, которые получают более высокий доход, пользуются интернетом чаще
По данным аналитического центра, среди наименее обеспеченного и бедного населения многие граждане вообще не пользуются интернетом — по 40% в обеих группах. Ежедневно выходят в сеть 69% представителей среднего класса и 86% россиян с высоким уровнем дохода, передает RT.
Кроме того, исследование показало, что в стране за два года увеличилось количество представителей предсреднего класса — людей, которым хватает денег на еду и одежду, но сложно найти средства на вещи длительного пользования. С 2015 по 2017 год доля таких граждан выросла на 5% и составила 46%. При этом в городах-миллионниках таких людей больше — 52–53%.
Наименее обеспеченных и бедных стало меньше — от 7% до 5% и от 25% до 22% соответственно. Больше всего таких граждан живет в небольших городах и поселках — 10%.
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Средний класс за два года сократился на 1% и составил 23%. Наиболее обеспеченная группа россиян также уменьшилась — с 3% до 2%. Отмечается, что такой уровень покупательной способности характерен для 34% жителей городов с населением 50–100 тыс. человек.
Граждане со средним и высоким уровнем дохода обычно экономят на отпуске — 37% и 25% соответственно. Малообеспеченные россияне воздерживаются от покупки одежды (64%), еды (53%), а также от трат на отпуск (53%) и лечение (51%).
Как сообщали Юга.ру, в 2017 году в России провели исследования, которые показали, что более 50% граждан сидят в интернете почти круглые сутки и что более 80% молодых людей боятся надолго остаться без соцсетей.
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