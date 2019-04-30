Арестованного мэра Евпатории отстранили от должности
Депутаты Евпаторийского горсовета 30 апреля приняли решение об отстранении Андрея Филонова от должности главы администрации города
Об этом сообщила председатель горсовета Олеся Харитоненко на своей странице в фейсбуке. Она пояснила, что решение об отстранении Филонова принято «в связи с применением к нему мер процессуального принуждения».
Временно исполняющим обязанности главы администрации Евпатории назначен Роман Тихончук, который до последнего времени являлся депутатом горсовета.
Как писали Юга.ру, Филонова задержали 3 апреля, у него дома и на работе прошли обыски. Его заподозрили в махинациях с землей на 35 млн рублей. После ареста чиновника стало известно, что против него завели два уголовных дела о превышении полномочий с общим ущербом почти на 80 млн рублей, они объединены в одно производство. Филонова оставили под стражей до 31 мая.
Первый эпизод дела касается распоряжения Филонова об изменении вида разрешенного использования муниципальных земельных участков и переданных в аренду ООО «Ривьера» для необоснованного снижения арендной платы. Второй — передачи муниципального имущества в уставный фонд местной сети магазинов «Лукошко».
Филонов руководит администрацией Евпатории с ноября 2014 года. Он не признает вину, называя все «заказной историей».
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