Арестованного мэра Евпатории отстранили от должности

Об этом сообщила председатель горсовета Олеся Харитоненко на своей странице в фейсбуке. Она пояснила, что решение об отстранении Филонова принято «в связи с применением к нему мер процессуального принуждения».

Временно исполняющим обязанности главы администрации Евпатории назначен Роман Тихончук, который до последнего времени являлся депутатом горсовета.