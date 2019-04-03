На мэра Евпатории завели уголовное дело
На главу администрации Евпатории Андрея Филонова завели уголовное дело за превышение должностных полномочий
Дело возбудили в следственном отделе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Главу Евпатории Андрея Филонова заподозрили по ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), написало 3 апреля РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Крыму.
В ведомстве уточнили, что 3 апреля в доме мэра и в местной администрации проводят следственные действия. Накануне стало известно, что городской суд предписал председателю горсовета расторгнуть с Филоновым трудовой контракт, однако решение суда еще не вступило в силу.
Как сообщали Юга.ру, Андрей Филонов стал главой городской администрации Евпатории в ноябре 2014 года.
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