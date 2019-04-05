Мэра Евпатории заподозрили в мошенничестве почти на 80 млн рублей и арестовали

Суд 4 апреля арестовал мэра Евпатории Андрея Филонова на два месяца за причинение ущерба миниципалитету на 80 млн рублей

О возбуждении дела в отношении 44-летнего Филонова по ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) стало известно 3 апреля. В его доме и на рабочем месте прошли обыски. Позже главу Евпатории задержали силовики.

Филонова арестовали до 31 мая. Такое решение вынес Киевский районный суд Симферополя, обосновав его тем, что у задержанного есть загранпаспорт и он может скрыться. Также глава Евпатории владеет гостайной и может оказывать давление на свидетелей. При этом сам Филонов свою вину не признал и сообщил, что будет обжаловать решение.

Глава города заявил, что не собирается скрываться, а за границу выезжал только в командировку и на отдых в Азию. Также он напомнил, что три года назад он попал в тяжелую аварию и теперь ему требуется постоянное наблюдение врачей. Кроме того, у Филонова пятеро детей, в том числе трое несовершеннолетних. Задержанный готов сотрудничать со следствием и попросил отпустить его под домашний арест.

Против Филонова расследуют сразу два уголовных дела, объединенных в одно производство. Общая сумма ущерба превышает 79 млн рублей. Ущерб по первому делу превысил 35,3 млн рублей, по второму — почти 44 млн рублей, пишет ТАСС.