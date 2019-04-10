Стали известны подробности второго уголовного дела против мэра Евпатории

Против арестованного мэра Евпатории Андрея Филонова завели еще одно уголовное дело

Филонова задержали 3 апреля, у него дома и на работе прошли обыски. Его заподозрили в махинациях с землей на 35 млн рублей. После ареста чиновника стало известно, что против него завели два уголовных дела с общим ущербом почти на 80 млн рублей. Филонова оставили под стражей до 31 мая.

В копии постановления о возбуждении второго дела говорится, что оно связано с передачей имущества в уставной капитал компании ООО «Лукошко», учредителем которого было МУП «Курортторгсервис». Своими незаконными действиями Филонов незаконно распорядился недвижимым и иным имуществом, находящимся в муниципальной собственности, что лишило «Курортторгсервис» «получать прибыль с использованием отчужденного имущества».

Своими действиями Филонов нанес городу ущерб почти в 44 млн рублей, сообщает ТАСС.