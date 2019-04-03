Мэра Евпатории задержали по делу о махинациях с землей на 35 млн рублей

Силовики задержали главу администрации Евпатории Андрея Филонова, подозреваемого в превышении полномочий

О возбуждении дела в отношении 44-летнего Филонова по ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) стало известно 3 апреля. В его доме и на рабочем месте прошли обыски. После сити-менеджера задержали.

«Установлено, что по указанию чиновника незаконно изменен вид разрешенного использования ряда находящихся в собственности города участков общей площадью около 14 га для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости. В результате бюджету города причинен ущерб на сумму порядка 35 млн рублей», — цитирует сообщение УФСБ по Крыму «Интерфакс».

Сейчас решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.

Филонов возглавляет администрацию Евпатории с ноября 2014 года.