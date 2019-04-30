В майские праздники Адыгею посетят около 40 тыс. туристов

Адыгея

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В Адыгее ожидают притока туристов на длинные майские выходные

По предварительной оценке, в первую декаду мая республику посетят около 40 тыс. туристов и экскурсантов, сообщил порталу Юга.ру председатель комитета Адыгеи по туризму и курортам Инвер Калашаов. По его словам, существенная часть отдыхающих приезжает в республику на весенние туристско-спортивные игры «Интерралли Белая», которые проводятся 43-й год подряд.

«Многие туристы заранее планируют отдых в Адыгее, бронируя места в гостиницах и на турбазах, заказывая маршруты. Особенно это касается группового отдыха. Уже сегодня свободным остается очень небольшое число номеров. В основном в горы едут отдыхающие из соседних регионов, растет и число туристов из других субъектов страны. Туристы, которые уже побывали в Адыгее, знают, что республика является уникальным туристическим местом, где сосредоточено большое число природных, исторических и культурных достопримечательностей», — рассказал Инвер Калашаов.

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Он добавил, что в республике востребованы экскурсионные маршруты на смотровые площадки в районе Гузерипля, плато Лагонаки, в Хаджохскую теснину, ущелье Мешоко, водопады рек Руфабго и Сахрай, хребет Уна-Коз с посещением веревочного парка «Тетис», в долину аммонитов, к дольменам.

За 2018 год республику посетили 453,6 тыс. человек, прирост к 2017 году составил 5%. Количество койко-мест на объектах туристской отрасли выросло за год на 6,3% и составило 6 тыс. 597, уточнили в комитете Адыгеи по туризму и курортам.

Инвер Калашаов Курорты и туризм отдых Развлечения
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