В майские праздники Адыгею посетят около 40 тыс. туристов

По предварительной оценке, в первую декаду мая республику посетят около 40 тыс. туристов и экскурсантов, сообщил порталу Юга.ру председатель комитета Адыгеи по туризму и курортам Инвер Калашаов. По его словам, существенная часть отдыхающих приезжает в республику на весенние туристско-спортивные игры «Интерралли Белая», которые проводятся 43-й год подряд.

«Многие туристы заранее планируют отдых в Адыгее, бронируя места в гостиницах и на турбазах, заказывая маршруты. Особенно это касается группового отдыха. Уже сегодня свободным остается очень небольшое число номеров. В основном в горы едут отдыхающие из соседних регионов, растет и число туристов из других субъектов страны. Туристы, которые уже побывали в Адыгее, знают, что республика является уникальным туристическим местом, где сосредоточено большое число природных, исторических и культурных достопримечательностей», — рассказал Инвер Калашаов.