В Адыгее стартовал открытый чемпионат республики по рафтингу
В рамках весенних спортивно-туристских игр «Интерралли Белая — 2019» 29 апреля начался открытый чемпионат Адыгеи по рафтингу
Первые гонки на реке Белая в районе села Хамышки стартовали в 11:30.
В соревнованиях принимают участие девять команд из разных регионов страны. Адыгею представляет одна команда. В программу соревнований входят мужские и женские команды R4 и R6, сообщил Юга.ру президент федерации рафтинга и водный видов спорта Адыгеи Петр Фешин.
«Участники соревнуются в преодолении дистанций "квалификация". Также сегодня они пройдут дистанцию "слалом" и "параллельный спринт", а 30 апреля спортсменов ждет дистанция "длинная гонка" — около 6 км», — рассказал Фешин.
Квалификационные соревнования проводятся при одной попытке на короткой трассе длиной 300-400 метров. По результатам определяются стартовые места дистанции «параллельный спринт ». В этих соревнованиях стартуют одновременно два экипажа. Заезды проводятся на выбывание. Длина гонки — около 150 метров.
После чемпионата Адыгеи начнутся всероссийские соревнования по рафтингу в рамках «Интерралли Белая — 2019».
Как сообщали Юга.ру, мероприятие ежегодно проводится в горной части республики во время майских праздников. В этом году игры состоятся в 43-й раз и завершатся 3 мая.
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