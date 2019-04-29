В Адыгее стартовал открытый чемпионат республики по рафтингу

В рамках весенних спортивно-туристских игр «Интерралли Белая — 2019» 29 апреля начался открытый чемпионат Адыгеи по рафтингу

Первые гонки на реке Белая в районе села Хамышки стартовали в 11:30.

В соревнованиях принимают участие девять команд из разных регионов страны. Адыгею представляет одна команда. В программу соревнований входят мужские и женские команды R4 и R6, сообщил Юга.ру президент федерации рафтинга и водный видов спорта Адыгеи Петр Фешин.

«Участники соревнуются в преодолении дистанций "квалификация". Также сегодня они пройдут дистанцию "слалом" и "параллельный спринт", а 30 апреля спортсменов ждет дистанция "длинная гонка" — около 6 км», — рассказал Фешин.

Квалификационные соревнования проводятся при одной попытке на короткой трассе длиной 300-400 метров. По результатам определяются стартовые места дистанции «параллельный спринт ». В этих соревнованиях стартуют одновременно два экипажа. Заезды проводятся на выбывание. Длина гонки — около 150 метров.

После чемпионата Адыгеи начнутся всероссийские соревнования по рафтингу в рамках «Интерралли Белая — 2019».

Как сообщали Юга.ру, мероприятие ежегодно проводится в горной части республики во время майских праздников. В этом году игры состоятся в 43-й раз и завершатся 3 мая.