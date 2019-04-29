В Сочи пьяный мужчина зарезал сына кухонным ножом

Следственный отдел по Хостинскому району Сочи предъявил 54-летнему мужчине обвинение в убийстве сына

Следствие установило, что 31-летний мужчина жил с 54-летним отцом и его сожительницей в одном из домов на улице Дарвина.

Днем 12 апреля родственники вдвоем дома выпивали. Мужчина стал оскорблять отца, между родственниками возник конфликт, во время которого старший родственник один раз ударил сына кухонным ножом шею.

Приехавшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали смерть потерпевшего, сообщили 29 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

54-летнего мужчину обвинил по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и заключили его под стражу.

Ведется следствие, устанавливаются обстоятельства преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза.