В Кабардино-Балкарии пенсионер застрелил 45-летнего сына, употреблявшего наркотики

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии пенсионера в марте поместили под домашний арест за убийство сына

По версии следствия, 6 марта 77-летний пенсионер поссорился со своим 45-летним сыном из-за того, что тот употребляет наркотики. Во время конфликта пожилой мужчина выстрелил в родственника из охотничьего гладкоствольного ружья, от чего он умер на месте.

Пенсионер признался в убийстве, его поместили под домашний арест. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), сообщила 11 марта пресс-служба СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии.

Как писали Юга.ру, в конце декабря в поселке Афипском Северского района 16-летний парень убил отца, который избивал его мать.