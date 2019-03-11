В Кабардино-Балкарии пенсионер застрелил 45-летнего сына, употреблявшего наркотики

Кабардино-Балкария

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В Чегемском районе Кабардино-Балкарии пенсионера в марте поместили под домашний арест за убийство сына

По версии следствия, 6 марта 77-летний пенсионер поссорился со своим 45-летним сыном из-за того, что тот употребляет наркотики. Во время конфликта пожилой мужчина выстрелил в родственника из охотничьего гладкоствольного ружья, от чего он умер на месте.

Пенсионер признался в убийстве, его поместили под домашний арест. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), сообщила 11 марта пресс-служба СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии.

Как писали Юга.ру, в конце декабря в поселке Афипском Северского района 16-летний парень убил отца, который избивал его мать.

Наркотики Следственный комитет смерть Убийство
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