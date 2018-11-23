Житель Крыма насмерть избил сына оконной рамой

Крым

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Жителю Ленинского района Крыма предъявили обвинение в убийстве

Между родственниками произошел конфликт, во время которого отец деревянной деталью от оконной рамы избил сына. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Умышленное причинение смерти другому человеку), предусматривающей до 15 лет лишения свободы.

Обвиняемый находится под домашним арестом. Расследование продолжается, сообщили 22 ноября в пресс-службе ГСУ СК России по Республике Крым.

Как писали Юга.ру, в марте 2017 года в Кисловодске отец убил сына из-за отказа устраиваться на работу.

Крым Следственный комитет Убийство
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