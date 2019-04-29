На чиновника из мэрии Дербента завели три уголовных дела

Дагестан

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Следственный комитет в апреле завел три уголовных дела на начальника отдела по учету, распределению и приватизации жилья администрации Дербента

С 2010 по 2016 год чиновник незаконно передал в собственность троим местным жителям три жилых помещения в Дербенте, которые находились в федеральной собственности. Он внес в выписку из реестра ложные данные о том, что квартира является муниципальной собственностью. На основании подложных документов дербентский отдел управления Росреестра зарегистрировал права собственности на эти жилые помещения.

Ущерб от действий чиновника оценили в 2,5 млн рублей. Три уголовных дела завели по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог). Расследование продолжается, сообщили 29 апреля в пресс-службе СУ СК России по Дагестану.

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Как сообщали Юга.ру, 11 апреля в администрации Дербентского района Дагестана прошли обыски. В этот же день задержали главу Дербентского района Магомеда Джелилова.

Превышение полномочий Следственный комитет Служебный подлог Чиновники

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