На чиновника из мэрии Дербента завели три уголовных дела

Следственный комитет в апреле завел три уголовных дела на начальника отдела по учету, распределению и приватизации жилья администрации Дербента

С 2010 по 2016 год чиновник незаконно передал в собственность троим местным жителям три жилых помещения в Дербенте, которые находились в федеральной собственности. Он внес в выписку из реестра ложные данные о том, что квартира является муниципальной собственностью. На основании подложных документов дербентский отдел управления Росреестра зарегистрировал права собственности на эти жилые помещения.

Ущерб от действий чиновника оценили в 2,5 млн рублей. Три уголовных дела завели по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог). Расследование продолжается, сообщили 29 апреля в пресс-службе СУ СК России по Дагестану.