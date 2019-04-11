СК: Глава Дербентского района бесплатно раздал родственникам три участка земли
Следственный комитет 11 апреля сообщил, что главе Дербентского района Дагестана Магомеду Джелилову предъявили обвинение в растрате
Джелилова обвинили в трех эпизодах преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения).
По версии следствия, в 2015 году чиновник безвозмездно незаконно передал родственникам три участка площадью 3 га вдоль трассы «Кавказ». Рыночная стоимость этой земли может достигать 20 млн рублей, кадастровая стоимость превышает 3 млн рублей.
Следственный комитет ходатайствовал о заключении Джелилова под стражу, сообщает пресс-служба ведомства.
Как писали Юга.ру, утром 10 апреля в администрации Дербентского района прошел обыск. 11 апреля суд изберет меру пресечения для задержанного Джелилова.
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