СК: Глава Дербентского района бесплатно раздал родственникам три участка земли

Следственный комитет 11 апреля сообщил, что главе Дербентского района Дагестана Магомеду Джелилову предъявили обвинение в растрате

Джелилова обвинили в трех эпизодах преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения).

По версии следствия, в 2015 году чиновник безвозмездно незаконно передал родственникам три участка площадью 3 га вдоль трассы «Кавказ». Рыночная стоимость этой земли может достигать 20 млн рублей, кадастровая стоимость превышает 3 млн рублей.

Следственный комитет ходатайствовал о заключении Джелилова под стражу, сообщает пресс-служба ведомства.