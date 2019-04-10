В администрации Дербентского района Дагестана начались обыски
В Дагестане 10 апреля пришли с обысками в администрацию Дербентского района
Руководитель пресс-службы администрации рассказал, что с утра все было оцеплено и только спустя несколько часов работники администрации начали проходить в здание. Обыски продолжаются, сообщает RT.
Сообщения об обысках в здании администрации Дербентского района появлялись еще на прошлой неделе, однако их опровергал представитель ведомства. Собеседник РИА «Новости» отмечал, что глава Дербентского района находится в отпуске.
Все материалы по теме:
Галерея на Шуховской башне, ритуалы «казаков-магов», бой с тенью мэра и другие случаи
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.