В администрации Дербентского района Дагестана начались обыски

Дагестан

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В Дагестане 10 апреля пришли с обысками в администрацию Дербентского района

Руководитель пресс-службы администрации рассказал, что с утра все было оцеплено и только спустя несколько часов работники администрации начали проходить в здание. Обыски продолжаются, сообщает RT.

Сообщения об обысках в здании администрации Дербентского района появлялись еще на прошлой неделе, однако их опровергал представитель ведомства. Собеседник РИА «Новости» отмечал, что глава Дербентского района находится в отпуске.

Чиновники

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