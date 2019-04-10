В администрации Дербентского района Дагестана начались обыски

В Дагестане 10 апреля пришли с обысками в администрацию Дербентского района

Руководитель пресс-службы администрации рассказал, что с утра все было оцеплено и только спустя несколько часов работники администрации начали проходить в здание. Обыски продолжаются, сообщает RT.

Сообщения об обысках в здании администрации Дербентского района появлялись еще на прошлой неделе, однако их опровергал представитель ведомства. Собеседник РИА «Новости» отмечал, что глава Дербентского района находится в отпуске.