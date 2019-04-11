Полиция задержала главу Дербентского района Дагестана

Дагестан

Распечатать

Главу Дербентского района Магомеда Джелилова 10 апреля задержали и доставили в Москву

По данным источника ТАСС в силовых структурах республики, чиновника задержали по делу о превышении должностных полномочий при выделении земельных участков. 11 апреля суд изберет Джелилову меру пресечения.

Как сообщали Юга.ру, утром 10 апреля в администрации Дербентского района прошел обыск в рамках дела о нарушениях в сфере землепользования.

Позже следователь опросил главу района, а вечером чиновника задержали. Расследованием занимается Следственный комитет России. 

Чиновники

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Крупнейший водовод Новороссийска собираются полностью заменить
Полиция задержала главу Дербентского района Дагестана
В Краснодаре будут судить мужчину, который похитил 340 млн рублей у 312 человек
На Кубани нескольких чиновников привлекли к ответственности за стихийные свалки
В центре Новороссийска временно отключат воду
В Краснодаре на улице Северной частично ограничат движение

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале