Полиция задержала главу Дербентского района Дагестана

Главу Дербентского района Магомеда Джелилова 10 апреля задержали и доставили в Москву

По данным источника ТАСС в силовых структурах республики, чиновника задержали по делу о превышении должностных полномочий при выделении земельных участков. 11 апреля суд изберет Джелилову меру пресечения.