Полиция задержала главу Дербентского района Дагестана
Главу Дербентского района Магомеда Джелилова 10 апреля задержали и доставили в Москву
По данным источника ТАСС в силовых структурах республики, чиновника задержали по делу о превышении должностных полномочий при выделении земельных участков. 11 апреля суд изберет Джелилову меру пресечения.
Как сообщали Юга.ру, утром 10 апреля в администрации Дербентского района прошел обыск в рамках дела о нарушениях в сфере землепользования.
Позже следователь опросил главу района, а вечером чиновника задержали. Расследованием занимается Следственный комитет России.
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