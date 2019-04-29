Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе перед майскими праздниками
Роструд 29 апреля напомнил, что в России перед майскими праздниками будет двухдневная рабочая неделя
В пресс-службе ведомства рассказали, что в связи с празднованием 1 Мая и переносами выходных у россиян будут длинные выходные, которые продлятся с 1 по 5 мая, сообщает ТАСС.
В предпраздничный день 30 апреля рабочий день сократят на один час, сообщает RT.
Как писали Юга.ру, РЖД обещали запустить на майские праздники дополнительные поезда из Ростова-на-Дону в Сочи и Кисловодск.
Каникулы, посвященные Дню Победы, продлятся с 9 по 12 мая. Для жителей Краснодарского края рекомендовали в честь Радоницы сделать выходным еще один день — 7 мая.
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