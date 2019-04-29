Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе перед майскими праздниками

Роструд 29 апреля напомнил, что в России перед майскими праздниками будет двухдневная рабочая неделя

В пресс-службе ведомства рассказали, что в связи с празднованием 1 Мая и переносами выходных у россиян будут длинные выходные, которые продлятся с 1 по 5 мая, сообщает ТАСС.

В предпраздничный день 30 апреля рабочий день сократят на один час, сообщает RT.