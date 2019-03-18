На майские праздники пустят дополнительные поезда из Ростова в Сочи и Кисловодск

РЖД 30 апреля и 8 мая запустит дополнительные поезда из Ростова-на-Дону в Сочи и Кисловодск

Поезда Ростов-на-Дону — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) будут отправляться в эти дни в 18:31 и 22:31. На Черноморском побережье они сделают остановки в Туапсе, Лазаревской, Лоо, Сочи, Хосте и Адлере. Кроме того, будет курсировать ежедневный поезд Ростов-на-Дону — Адлер. Его время отправления — 20:53.

Из Сочи на дополнительных поездах можно будет уехать 5 и 12 мая. Из Имеретинского курорта составы стартуют в 16:17 и 18:25, из Сочи — в 17:34 и 19:44.