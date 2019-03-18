На майские праздники пустят дополнительные поезда из Ростова в Сочи и Кисловодск
РЖД 30 апреля и 8 мая запустит дополнительные поезда из Ростова-на-Дону в Сочи и Кисловодск
Поезда Ростов-на-Дону — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) будут отправляться в эти дни в 18:31 и 22:31. На Черноморском побережье они сделают остановки в Туапсе, Лазаревской, Лоо, Сочи, Хосте и Адлере. Кроме того, будет курсировать ежедневный поезд Ростов-на-Дону — Адлер. Его время отправления — 20:53.
Из Сочи на дополнительных поездах можно будет уехать 5 и 12 мая. Из Имеретинского курорта составы стартуют в 16:17 и 18:25, из Сочи — в 17:34 и 19:44.
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В Кисловодск 30 апреля и 8 мая пустят один поезд. Он будет выезжать из Ростова в 20:36. Поезд сделает остановки в Минеральных Водах, Пятигорске и Ессентуках.
Обратный поезд отправят 5 мая в 23:30, 12 мая — в 23:30, сообщил «Ростов-Транспорт».
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