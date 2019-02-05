Суд удовлетворил иск поставщика продуктов Росгвардии к Навальному. ФБК обязали удалить расследование

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск крымского предприятия «Мясокомбинат "Дружба народов"» о защите деловой репутации к оппозиционеру Алексею Навальному

«Считаем, что сведения были достоверными и не порочат деловой репутации мясокомбината, потому что не мясокомбинат устанавливал цены и предъявлял требования по качеству продукции — это делал заказчик, Росгвардия», — сказал Головач.

Предприятие требовало удалить видео и текстовую версию расследования Фонда борьбы с коррупцией Навального о поставках продовольствия Росгвардии и опубликовать опровержение. В суде сообщили, что исковое заявление удовлетворено, передает «Интерфакс» . Материального возмещения мясокомбинат не требовал.

Как писали Юга.ру, летом 2018 года Фонд борьбы с коррупцией представил расследование, в котором говорилось, что Росгвардия закупает продукты по ценам в два-три раза выше рыночных. При этом стоимость стала выше с 2017 года — с момента, когда мясокомбинат «Дружба народов» стал единственным поставщиком. Кроме того, в фонде заявили, что предприятием владеет бывший подчиненный главы ведомства Виктора Золотова по внутренним войскам МВД.

Глава Росгвардии Виктор Золотов, комментируя расследование, вызвал Навального на дуэль и пообещал сделать из него сочную отбивную. Он предостерег оппозиционера от того, чтобы тот брался за изучение вопросов питания личного состава Росгвардии, так как это не его тема.

В свою очередь мясокомбинат из расследования ФБК подал на Навального в суд.

В декабре главная военная прокуратура России и ФАС сообщили, что начали проверку данных от ФСБ, согласно которым Росгвардия закупала продукты у «Дружбы народов» по завышенным ценам.