СК завел дело из-за поставки 30 тонн гнилого картофеля для Росгвардии в Чечне
Следственный комитет возбудил уголовное дело против полковника спецназа Нацгвардии Олега Кондратьева о поставках гнилого картофеля от компании «Дружба народов» для бригады в Чечне
По данным РБК, в Главном военном следственном управлении СКР возбудили уголовное дело в отношении заместителя командира спецназа «Авангард» Росгвардии, полковника Олега Кондратьева по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий).
По версии следствия, в июле 2018 года Кондратьев приказал принять 30 тонн гнилого картофеля от мясокомбината «Дружба народов». Продукты предназначались для дислоцированной в Грозном 46-й отдельной бригады оперативного назначения войск Нацгвардии, которая является крупнейшим соединением в составе организации, которое находится в Чечне.
В результате из-за приказа Кондратьева на складе сгнили 19 тонн картофеля. По версии следствия, полковник действовал «умышленно, явно выходя за пределы его полномочий, из иной личной заинтересованности». Отмечается, что Кондратьеву было заведомо известно, что привезенный картофель не соответствует требованиям ГОСТа. Ущерб государству составил более 800 тыс. рублей.
Как писали Юга.ру, летом 2018 года Фонд борьбы с коррупцией представил расследование, в котором говорилось, что Росгвардия закупает продукты по ценам в два-три раза выше рыночных. При этом стоимость стала выше с 2017 года — с момента, когда мясокомбинат «Дружба народов» стал единственным поставщиком.
Глава Росгвардии ответил основателю ФБК Алексею Навальному, опубликовав видео-обращение, в котором обвинил политика в клевете и вызвал его на дуэль. Мясокомбинат из расследования ФБК подал в суд на Навального.
В декабре главная военная прокуратура России и ФАС сообщили, что начали проверку данных от ФСБ, согласно которым Росгвардия закупала продукты по завышенным ценам от мясокомбината «Дружба народов».
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