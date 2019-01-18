СК завел дело из-за поставки 30 тонн гнилого картофеля для Росгвардии в Чечне

Следственный комитет возбудил уголовное дело против полковника спецназа Нацгвардии Олега Кондратьева о поставках гнилого картофеля от компании «Дружба народов» для бригады в Чечне

По данным РБК, в Главном военном следственном управлении СКР возбудили уголовное дело в отношении заместителя командира спецназа «Авангард» Росгвардии, полковника Олега Кондратьева по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий).

По версии следствия, в июле 2018 года Кондратьев приказал принять 30 тонн гнилого картофеля от мясокомбината «Дружба народов». Продукты предназначались для дислоцированной в Грозном 46-й отдельной бригады оперативного назначения войск Нацгвардии, которая является крупнейшим соединением в составе организации, которое находится в Чечне.