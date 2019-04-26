В Краснодаре будут судить парня, который задушил отца и замуровал тело в подвале
В Краснодаре в апреле завершили расследование уголовного дела об убийстве, мошенничестве и хранении боеприпасов
В преступлении обвинили 27-летнего краснодарца, его заподозрили в убийстве отца, совершенном в 2017 году (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и мошенничестве при получении социальных выплат родственника (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ). Кроме того, на мужчину завели уголовное дело о незаконном приобретении, хранении и передаче боеприпасов, совершенном в 2014 году (ч. 1 ст. 222 УК РФ).
Расследование завершено, материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщает 26 апреля пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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Как писали Юга.ру, 27-летний краснодарец и его 53-летний отец жили вдвоем в доме на улице Бершанской. В августе 2017 года они поссорились, тогда парень взял подушку и задушил отца. Он положил тело в полимерный пакет, отнес в подвал и заложил его кирпичами в стене.
Следующие несколько месяцев молодой человек получал социальные выплаты за отца, который был врачом медчасти одного из подразделений органов внутренних дел. С помощью банковской карты родственника парень с 29 августа 2017 года по 27 марта 2018 года получил более 167 тыс. рублей.
Останки погибшего нашли в конце декабря 2018 года.
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