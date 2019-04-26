В Краснодаре будут судить парня, который задушил отца и замуровал тело в подвале

В Краснодаре в апреле завершили расследование уголовного дела об убийстве, мошенничестве и хранении боеприпасов

В преступлении обвинили 27-летнего краснодарца, его заподозрили в убийстве отца, совершенном в 2017 году (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и мошенничестве при получении социальных выплат родственника (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ). Кроме того, на мужчину завели уголовное дело о незаконном приобретении, хранении и передаче боеприпасов, совершенном в 2014 году (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Расследование завершено, материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщает 26 апреля пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.