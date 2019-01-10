В Краснодаре в замурованном подвале нашли тело мужчины и националистические материалы
Сотрудники ФСБ по Краснодарскому краю обнаружили тело мужчины в замурованном подвале, а также литературу и предметы националистической направленности
Сотрудники краевого управления ФСБ и полиции обнаружили в доме у жителя Краснодара незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы. Установлено, что мужчина был сторонником националистических взглядов и планировал совершить преступления против представителей правоохранительных органов.
Специалисты установили преступные связи местного жителя и провели обыски по адресам. В итоге в одном из подвалов, вход в который был заложен кирпичной кладкой, они обнаружили тело мужчины, а также литературу и предметы националистической направленности.
Материалы по этому факту направили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю для принятия процессуального решения, сообщила 10 января пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, в августе 2018 года в Краснодаре осудили мужчину, который застрелил и забетонировал тело мужчины.
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