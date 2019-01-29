В Краснодаре мужчина задушил отца и замуровал его тело в стене

Жителя Краснодара заподозрили в убийстве отца, тело которого нашли замурованным в стене

Родственники жили вдвоем в доме на улице Бершанской. По версии следствия, 27 августа 2017 года мужчины поссорились. Тогда 26-летний парень взял подушку и задушил ей своего 53-летнего отца. После этого молодой человек положил тело в полимерный пакет, отнес в подвал и заложил его кирпичами в стене.

Сотрудники правоохранительных органов 27 декабря 2018 года провели обыск в доме и нашли мумифицированные останки.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Также мужчину подозревают в незаконном хранении оружия, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в начале января сотрудники ФСБ по Краснодарскому краю нашли в подвале одного из домов в Краснодаре тело мужчины в замурованном подвале, а также литературу и предметы националистической направленности.

В августе 2018 года в Краснодаре осудили мужчину, который застрелил и забетонировал тело мужчины.