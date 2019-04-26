Умерла актриса Элина Быстрицкая
На 92-м году жизни 26 апреля умерла Народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Об этом рассказали в пресс-службе Малого театра.
«Элина Авраамовна скончалась», — сообщили в театре корреспонденту ТАСС.
Время и место прощания с актрисой будут известны позже.
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4 апреля Элина Быстрицкая отметила 91-летие. Актриса сыграла в советских фильмах «Тихий Дон», «Добровольцы», «Все остается людям» и многих других. Она работала в Малом театре с 1958 года, пишет RT.
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