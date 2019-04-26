Умерла актриса Элина Быстрицкая

На 92-м году жизни 26 апреля умерла Народная артистка СССР Элина Быстрицкая

Об этом рассказали в пресс-службе Малого театра.

Время и место прощания с актрисой будут известны позже.

4 апреля Элина Быстрицкая отметила 91-летие. Актриса сыграла в советских фильмах «Тихий Дон», «Добровольцы», «Все остается людям» и многих других. Она работала в Малом театре с 1958 года, пишет RT.

Как сообщали Юга.ру, 3 апреля скончался российский актер Алексей Булдаков. Ему было 68 лет.