Умер актер Алексей Булдаков

Российский актер театра и кино Алексей Булдаков 3 апреля скончался в возрасте 68 лет

Артист, которому неделю назад исполнилось 68 лет, умер во время гастролей. У него оторвался тромб. Точной информации о причинах смерти пока нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ.

Советский и российский актер театра и кино Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в Алтайском крае. Стал известен благодаря ролям в фильмах «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки».

Булдаков снялся более чем в 150 лентах, среди которых «Ширли-мырли» и «Гитлер капут!», а также сериал «Участок». Озвучивал кино- и мультфильмы, записал несколько музыкальных альбомов. Кроме того, снялся в клипах Ларисы Долиной «Погода в доме», «Обижаюсь» и «Ты полюбил другую женщину».

Лауреат премии «Ника», Заслуженный артист РСФСР, Народный артист России.