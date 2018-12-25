Знаменитости, ушедшие в 2018 году

Юга.ру вспоминают знаменитых соотечественников и мировых знаменитостей, ушедших из жизни в 2018 году. Иосиф Кобзон, 80 лет

Почетный гражданин Краснодара, Анапы и еще десятка городов бывшего Советского Союза. Иосиф Кобзон — народный, заслуженный, любимый миллионами соотечественников певец, политик и общественный деятель. Долгие годы боролся с онкологическим заболеванием. Олег Табаков, 82 года

Один из наших самых любимых актеров, сыгравший десятки знаковых ролей в театре и кино. Олег Табаков умер после продолжительной болезни в результате сердечного приступа. Человека, который озвучивал кота Матроскина, в последний путь провожал президент страны. Николай Караченцов, 73 года

В феврале 2005 года знаменитый актер попал в аварию, в результате которой получил тяжелые травмы головы. Восстановление и длительная реабилитация народного артиста продолжались больше десяти лет. Николай Караченцов скончался в реанимации из-за отказа почек за день до своего 74-летия. Людмила Алексеева, 91 год

В советские времена диссидентку Алексееву уволили с работы, исключили из КПСС и вынудили покинуть Советский Союз. Спустя годы на церемонию прощания с женщиной, ставшей символом правозащитного движения в СССР, пришли первые лица страны. Людмила Алексеева умерла и была кремирована в Москве. Урна с прахом отправилась в Вашингтон. Станислав Говорухин, 82 года

Знаменитый режиссер, снявший такие суперхиты советского кинематографа, как «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят», в 1990-е годы начал активную политическую карьеру. Станислав Говорухин избирался в Госдуму I-VII созывов, был доверенным лицом президента. Скончался в санатории «Барвиха» после продолжительной болезни. Евгений Осин, 54 года

Автор хитов «Плачет девушка в автомате», «Не надо, не плачь», «Качка», популярный в первой половине 90-х исполнитель и композитор страдал алкогольной зависимостью, с которой боролся до конца жизни. Смерть наступила от остановки сердца. Эдуард Успенский, 80 лет

Писатель, сценарист, драматург и телеведущий. Успенского и его героев — крокодила Гену и Чебурашку, Шарика, Матроскина, почтальона Печкина и многих других знали и любили несколько поколений советских детей и взрослых. Последние годы жизни Эдуард Успенский боролся с онкологическими заболеваниями. Сергей Мавроди, 62 года

Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди вошел в историю как символ новой России. Прошел путь от миллионера и кандидата в президенты страны до заключенного СИЗО «Матросская тишина». Скоропостижно скончался от сердечного приступа. Был похоронен за счет бывших вкладчиков «МММ». Роман Карцев, 79 лет

Артист эстрады, театра и кино, прославившийся на всю страну прежде всего своими юмористическими миниатюрами и монологами. Умер от остановки сердца. Михаил Державин, 81 год

Один из ведущих актеров Московского академического театра сатиры, считался одним из главных и всенародно любимых юмористов страны. Длительное время Михаил Державин страдал от гипертонии и ишемической болезни сердца. Умер после продолжительной болезни. Людмила Сенчина, 67 лет

Одна из самых известных эстрадных певиц Советского Союза конца 1970-х — начала 1980-х годов. Исполнительница десятка шлягеров, актриса кино, лауреат советских и международных песенных конкурсов. Последние полтора года Людмила Сенчина боролась с раком поджелудочной железы. Кира Муратова, 83 года

Знаменитый советский сценарист и кинорежиссер, снявшая несколько признанных шедевров отечественного кинематографа. Лауреат российских и международных конкурсов и кинофестивалей. Кира Муратова скончалась в своей одесской квартире после продолжительной болезни. Стивен Хокинг, 76 лет

Английский физик-теоретик, космолог, писатель и популяризатор науки. У Стивена Хокинга еще в середине 1960-х гг. был диагностирован боковой амиатрофический склероз, но вопреки прогнозам врачей, отводивших ученому не больше трех лет жизни, Хокинг дожил до 76 лет. Скончался от осложнений, вызванных своим многолетним заболеванием. Бернардо Бертолуччи, 77 лет

Знаменитый итальянский кинорежиссер, драматург и поэт, снявший культовый фильм «Последнее танго в Париже» и получивший премию «Оскар» за картину «Последний император». Бернардо Бертолуччи скончался в Риме после продолжительной болезни. Джордж Буш — старший, 94 года

41-й президент США в 1988–1993 гг. Стал самым долгоживущим американским президентом в истории. Свой 90-летний юбилей Джордж Буш отметил прыжком с парашютом. Последние годы жизни экс-президент страдал болезнью Паркинсона. Монсеррат Кабалье, 85 лет

Выдающаяся испанская оперная певица, репертуар которой включал 88 ролей и около 800 классических произведений. Кабалье, последние десять лет передвигавшаяся с помощью костылей и инвалидной коляски, скончалась в Барселоне. По просьбе ее семьи причина смерти так и не была обнародована. Шарль Азнавур, 94 года

Французский шансонье, композитор, писатель и актер армянского происхождения. За 85-летнюю карьеру Азнавур выпустил 294 альбома и провел около 1100 концертов в 94 странах мира. Согласно опросу журнала Time был признан главным эстрадным исполнителем XX века. Милош Форман, 86 лет