В Египет на помощь задержанным студентам из Ингушетии отправилась делегация республики

В пресс-службе главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова рассказали, что в составе делегации в Египет отправились помощник-советник руководителя региона Луай Юсеф и сотрудник миннаца региона, известный богослов Магомед Харсиев. Ожидается, что они встретятся с послом России в Египте Сергеем Кирпиченко.

Сейчас в отношении ингушских студентов проводятся следственные действия, и представители республики уже в Каире будут обсуждать их возвращение на родину. Объявленная ранее голодовка немного осложняет ситуацию для налаженной работы и взаимодействия, отметили в пресс-службе главы Ингушетии.

«Власти Ингушетии и лично глава республики будут делать все возможное для возвращения [студентов] домой», — приводит «Интерфакс» слова представителя пресс-службы.

Как сообщали Юга.ру, несколько ингушских студентов, которые учились в Каире, в августе 2018 года перестали выходить на связь со своими семьями. В феврале стало известно, что четверых ингушских студентов арестовали в Египте, в начале марта пятого студента нашли в тюрьме Каира.

В начале апреля студенты объявили голодовку из-за того, что им не предъявляют четких обвинений. После этого их обвинили в экстремизме. Процесс был закрытый, на него не пустили дипломатов и отца одного из арестованных.

Фигурантами дела стали четверо мужчин и одна женщина. О судьбе пятого задержанного уроженца Ингушетии Хизира Дугиева до сих пор нет информации.