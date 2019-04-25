США запретили въезд главе правительства Чечни Муслиму Хучиеву из-за нарушений прав человека
Власти США закрыли въезд в страну председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву
В сообщении Госдепартамента отмечается, что основанием для этого шага являются обвинения в «серьезных нарушениях прав человека» в адрес чиновника.
В частности, Госдеп ссылается на недавний доклад ОБСЕ, в котором говорилось о том, что чеченские чиновники безнаказанно совершали серьезные нарушения в области прав человека, участвуя в «преследовании, произвольных или незаконных арестах или задержаниях, пытках, насильственных исчезновениях и внесудебных казнях».
«Мы вновь призываем федеральные власти России привлечь к ответственности тех должностных лиц, которые несут ответственность за нарушения прав человека в Чечне, включая Муслима Хучиева», — говорится в сообщении Госдепартамента.
Ограничительные меры распространяются и на супругу Хучиева Сапият Шабазову, пишет RT.
Хучиев возглавил правительство Чечни в июне 2018 года. До этого он с 2007 по 2012 и с 2015 по 2018 год работал мэром Грозного, в отставку он уходил после обвинений в нарушении земельного законодательства.
Напомним, под санкциями США находятся также глава Чечни Рамзан Кадыров и Аюб Катаев — начальник РОВД Аргуна, который якобы имеет отношение к пыткам геев в «секретной тюрьме».
Кого собрал аукцион современного искусства MOST в Краснодаре
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.