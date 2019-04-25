США запретили въезд главе правительства Чечни Муслиму Хучиеву из-за нарушений прав человека

В сообщении Госдепартамента отмечается, что основанием для этого шага являются обвинения в «серьезных нарушениях прав человека» в адрес чиновника.

В частности, Госдеп ссылается на недавний доклад ОБСЕ, в котором говорилось о том, что чеченские чиновники безнаказанно совершали серьезные нарушения в области прав человека, участвуя в «преследовании, произвольных или незаконных арестах или задержаниях, пытках, насильственных исчезновениях и внесудебных казнях».

«Мы вновь призываем федеральные власти России привлечь к ответственности тех должностных лиц, которые несут ответственность за нарушения прав человека в Чечне, включая Муслима Хучиева», — говорится в сообщении Госдепартамента.

Ограничительные меры распространяются и на супругу Хучиева Сапият Шабазову, пишет RT.

Хучиев возглавил правительство Чечни в июне 2018 года. До этого он с 2007 по 2012 и с 2015 по 2018 год работал мэром Грозного, в отставку он уходил после обвинений в нарушении земельного законодательства.