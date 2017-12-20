Кадыров о попадании под санкции США: Чувствую себя великим человеком

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал включение его Минфином США в санкционный «список Магнитского»

«Эх, бедные американцы! Одна маленькая, но гордая Чеченская Республика не дает целому государству покоя. Чувствую себя великим человеком — столько наград от Америки. Но пусть США не беспокоятся — я еще не получил приказ вступить на землю США», — заявил Кадыров в видео, которое опубликовал с своем инстаграме.

Глава ЧР считает, что он попал в список, так как боролся с международными террористами, среди которых были «питомцы» американских спецслужб.

«Я могу гордиться, если неугоден спецслужбам США. На самом деле США не могут мне простить, что посвятил свою жизнь борьбе с иностранными террористами, среди которых были выкормыши американских спецслужб. В Чечне мир и стабильность. А США льет кровь по всему миру!» — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что не поехал бы в Америку ни за какие деньги, даже если бы ему «посулили в качестве призовых все валютные запасы страны».

«Хочу огорчить Минфин и спецслужбы, приносящие ему на подпись "акты Магнитского" с указанием моей фамилии. Известные во всем мире великие американцы приезжают систематически ко мне в гости, а отдельные планируют поселиться в Чечне. И в гробу они видели ваши санкции», — написал Кадыров.