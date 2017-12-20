Кадыров о попадании под санкции США: Чувствую себя великим человеком
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал включение его Минфином США в санкционный «список Магнитского»
«Эх, бедные американцы! Одна маленькая, но гордая Чеченская Республика не дает целому государству покоя. Чувствую себя великим человеком — столько наград от Америки. Но пусть США не беспокоятся — я еще не получил приказ вступить на землю США», — заявил Кадыров в видео, которое опубликовал с своем инстаграме.
Глава ЧР считает, что он попал в список, так как боролся с международными террористами, среди которых были «питомцы» американских спецслужб.
«Я могу гордиться, если неугоден спецслужбам США. На самом деле США не могут мне простить, что посвятил свою жизнь борьбе с иностранными террористами, среди которых были выкормыши американских спецслужб. В Чечне мир и стабильность. А США льет кровь по всему миру!» — написал Кадыров.
Он подчеркнул, что не поехал бы в Америку ни за какие деньги, даже если бы ему «посулили в качестве призовых все валютные запасы страны».
«Хочу огорчить Минфин и спецслужбы, приносящие ему на подпись "акты Магнитского" с указанием моей фамилии. Известные во всем мире великие американцы приезжают систематически ко мне в гости, а отдельные планируют поселиться в Чечне. И в гробу они видели ваши санкции», — написал Кадыров.
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Он добавил, что если меры против него связаны с правами человека, людей из списка стоит искать в Белом доме и Пентагоне.
Отметим, что когда в 2013 году Минфин США опубликовал «список Магнитского», Кадыров заявил, что ему безразлично, есть он в этом списке или нет. А в случае, если данные слухи обоснованны, глава Чечни гордится тем, что неугоден США, потому что «эта страна во всем мире творит беспредел».
Меня ждёт бессонная ночь! ������И снотворные не помогут! Помните у Высоцкого: «Эта ночь для меня вне закона. Я не сплю, я кричу...». У поэта были проблемы с предложением в кредит, по талону любимых людей. У меня повод иного характера. Пришло сообщение о включении Рамзана Кадырова - это я - в санкционный список США. И всё завертелось, закружилось в голове, будто стою я где-то на побережье Флориды, а со стороны Атлантики надвигается ураган. И как же мне не горевать, если вынашивал я сорок лет планы поехать в Америку, заняться там бизнесом, открыть счета в банках на Манхеттене? Но не видать мне казино Лас-Вегасе и миллиардов, хранящихся в Bank of America. Минфину США больше делать нечего, как тому коту, у которого в одном месте чесалось. Итак, мне запрели въезд в Америку. А собираюсь ли я обращаться за визой, есть ли у меня активы в банках США? Я ранее говорил, но снова повторяю для особо забывчивых, что не поехал бы в США, если бы мне посулили в качестве призовых все валютные запасы страны. Но хочу огорчить Минфин и спецслужбы, приносящие ему на подпись «акты Магнитского» с указанием моей фамилии. Известные во всём мире великие американцы приезжают систематически ко мне в гости, а отдельные планируют поселиться в Чечне. И в гробу они видели ваши санкции. Говорят, что санкции каким-то образом связаны с правами человека. Ну зачем же тогда искать для этого списка людей на другом краю света, если они у вас находятся в Белом доме и Пентагоне? Вы забыли про уничтоженных индейцев, миллионов рабов - африканцев, жертв Хиросимы и Нагасаки, миллионов вьетнамцев, деревню Сонгми, Афганистан, Ирак, Ливию, Белград... Мой список содержит тысячи кровавых дел США. Или вы уже внесли в этот список всех президентов США, министров обороны, лейтенанта Колли? Я могу гордиться, если неугоден спецслужбам США. На самом деле США не могут мне простить, что посвятил свою жизнь борьбе с иностранными террористками, среди которых были выкормыши американских спецслужб. В Чечне мир и стабильность. А США льёт кровь по всему миру! Так по ком же плачет список? По Кадырову или американским политикам и генералам? #Кадыров #Россия #Чечня #США
Как сообщали Юга.ру, США внесли Кадырова в санкционный список в рамках «закона Магнитского». В пояснении говорится, что это произошло, так как «один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу». Кроме него в список попал Аюб Катаев — начальник РОВД Аргуна, который якобы имеет отношение к пыткам геев в «секретной тюрьме».
Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации ЧР Джамбулат Умаров, комментируя попадание в «список» Кадырова, заявил, что включение главы республики в список является «подтверждением его последовательной политики в интересах Российской Федерации» и «преданности курсу Владимира Путина».
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