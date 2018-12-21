16 стран ОБСЕ призвали Россию разобраться с нарушением прав человека в Чечне

Группа из 16 стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 20 декабря попросила Россию обеспечить соблюдение прав человека в Чечне

Об этом говорится в совместном заявлении стран по экспертному докладу «московского механизма» о серьезных нарушениях прав человека в Чечне. Автор доклада — австрийский юрист, профессор в области международного права Вольфганг Бенедек, который отвечает за работу «московского механизма», запущенного в отношении России в ноябре. Заявление подписали Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швеция и Эстония. Страны призвали Россию начать расследование действий правительства Чечни в отношении ЛГБТ-сообщества, упоминается дело Максима Лапунова, который работал в республике и позже сообщил о преследованиях со стороны властей. Россию просят освободить под залог главу чеченского «Мемориала» Оюба Титиева.

В докладе отмечается, что последние два года страны-члены ОБСЕ «неоднократно призывали Российскую Федерацию провести эффективные и тщательные расследования» случаев нарушения и злоупотребления в области прав человека в Чечне. Также страны просили информировать постоянный совет организации «о ходе своих расследований, в том числе путем предоставления ответов на конкретные вопросы, поднятые в рамках “венского механизма” (по человеческому измерению)». В заявлении отмечается, что Россия не предоставляла содержательные ответы.

Заявление ОБСЕ вызвало негативную реакцию Москвы. На заседании постоянного совета организации постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич высказался на эту тему. «Резкая критическая тональность обзора и содержащиеся в нем предвзятые выводы, которые основаны на сведениях из сомнительных источников, свидетельствуют об изначальной умышленной политизации данной темы. При подготовке доклада основной упор был сделан на некие "свидетельства" антироссийски настроенных НПО и известных своей ангажированностью отдельных представителей ПАСЕ. Все это говорит о заранее спланированной подгонке документа под заданные его "заказчиками" параметры», — сказал он.

Лукашевич настаивал, что Москва не получила список имен предполагаемых 27 жертв так называемых внесудебных казней, несмотря на неоднократные запросы. Дипломат считает, что заявления по поводу дела Оюба Титиева могут квалифицироваться как попытка давления на российский суд. «Московский механизм» активизировали в начале ноября для изучения ситуации с правами человека в Чечне. Его утвердили в 1991 году в Москве и предполагает начало работы отдельной миссии ОБСЕ в регионе. Ранее механизм применяли семь раз, последний — в 2010 году в Республике Беларусь после выборов президента, пишет «Коммерсантъ».