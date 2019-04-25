В правительстве заявили, что вопрос о запрете ввоза мяса и сыров не рассматривают

Российское правительство не рассматривает вопрос о вводе запрета на ввоз частными лицами мясной и молочной продукции из-за рубежа

Об идее Национальной мясной ассоциации запретить россиянам ввозить сыры, хамон, колбасы и т. п. для личного пользования написали «Ведомости». Как писали Юга.ру, по данным издания, с такой инициативой производители обратились в марте к вице-премьеру Алексею Гордееву.

«Никаких новых ограничений для граждан никто вводить не собирается. Этот вопрос не рассматривается», — сообщил источник в аппарате правительства «Интерфаксу» .

В ассоциации такую идею объясняли тем, что вместе с едой в страну могут попасть возбудители опасных болезней животных, в частности африканской чумы свиней и ящура. Авторы предложили усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения.

Напомним, продовольственное эмбарго в России в ответ на санкции Евросоюза и США действует с 2014 года. К августу 2018-го Россельхознадзор успел уничтожить более 26 тыс. тонн еды, которую пытались ввести в страну вопреки запретам. При этом на личные покупки россиян, которые возвращаются из-за границы, запреты не распространяются.

По данным Центробанка, из-за контрсанкционных мер российских властей граждане стали вдвое больше переплачивать за отечественные продукты.