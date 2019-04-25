Две девушки украли ювелирные украшения с чудотворной иконы в храме Майкопа
В Адыгее следователи оперативно раскрыли преступление, связанное с ограбление храма и 24 апреля задержали подозреваемых в краже
Ранним утром 19 апреля в дежурную часть полиции Майкопа поступило сообщение о том, что из Свято-Троицкого кафедрального собора украли драгоценности. Неизвестные ночью проникли на огороженную территорию, разбили окно и пробрались внутрь собора. Там с чудотворной иконы Божией Матери они сняли и похитили ювелирные изделия. Их стоимость оценили в 250 тыс. рублей.
Читайте также:
Полицейские установили подозреваемых и получили информацию о том, что преступники ищут покупателей на похищенные драгоценности. В одном из ломбардов Краснодарского края сыщики задержали 28-летнюю ранее судимую майкопчанку и ее 15-летнюю племянницу.
В ближайшее время полицейские передадут похищенное имущество в Свято-Троицкий кафедральный собор, сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.
Как сообщали Юга.ру, в январе мужчина украл пожертвования и ювелирные изделия из лика иконы в одном из храмов Белореченского района.
Кого собрал аукцион современного искусства MOST в Краснодаре
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.