Две девушки украли ювелирные украшения с чудотворной иконы в храме Майкопа

В Адыгее следователи оперативно раскрыли преступление, связанное с ограбление храма и 24 апреля задержали подозреваемых в краже

Ранним утром 19 апреля в дежурную часть полиции Майкопа поступило сообщение о том, что из Свято-Троицкого кафедрального собора украли драгоценности. Неизвестные ночью проникли на огороженную территорию, разбили окно и пробрались внутрь собора. Там с чудотворной иконы Божией Матери они сняли и похитили ювелирные изделия. Их стоимость оценили в 250 тыс. рублей.

Полицейские установили подозреваемых и получили информацию о том, что преступники ищут покупателей на похищенные драгоценности. В одном из ломбардов Краснодарского края сыщики задержали 28-летнюю ранее судимую майкопчанку и ее 15-летнюю племянницу.

В ближайшее время полицейские передадут похищенное имущество в Свято-Троицкий кафедральный собор, сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.