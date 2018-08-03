В Ростовской области автостопщики обокрали две церкви

Краснодарский край, Ростовская область

Распечатать

Против двух мужчин возбудили уголовное дело за кражу из храмов в Ростовской области

Два молодых человека ехали автостопом из Краснодарского края в Татарстан. По дороге они остановились в селе Жуковском Песчанокопского района. Ночью 28-летний мужчина со своим 29-летним товарищем проник внутрь храма через открытую форточку. Там мужчины похитили деньги из ящика для пожертвований и еду.

После кражи автостопщики поехали в село Песчанокопское, где тем же образом проникли в местную церковь и украли около 10 тыс. рублей.

Мужчин задержали в Сальском районе. Против них возбудили уголовное дело по ст. 158 (Кража), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Кражи Краснодар Полиция Ростов-на-Дону Церковь
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

РЖД предупредили о возможном дефиците вагонов с осени
В Адыгее на уличное освещение дорог направят 90 млн рублей
В Ростовской области автостопщики обокрали две церкви
В Сочи на месте пожара в самострое следователи обнаружили тела еще двух погибших
В Анапе восемь детей-сирот получили квартиры
В Сочи в ДТП пострадал 10-летний велосипедист

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале