В Ростовской области автостопщики обокрали две церкви

Против двух мужчин возбудили уголовное дело за кражу из храмов в Ростовской области

Два молодых человека ехали автостопом из Краснодарского края в Татарстан. По дороге они остановились в селе Жуковском Песчанокопского района. Ночью 28-летний мужчина со своим 29-летним товарищем проник внутрь храма через открытую форточку. Там мужчины похитили деньги из ящика для пожертвований и еду.

После кражи автостопщики поехали в село Песчанокопское, где тем же образом проникли в местную церковь и украли около 10 тыс. рублей.

Мужчин задержали в Сальском районе. Против них возбудили уголовное дело по ст. 158 (Кража), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.