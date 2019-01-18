Житель Белореченского района обокрал храм

Краснодарский край

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В селе Великовечном Белореченского района задержали местного жителя, подозреваемого в ограблении Свято-Никольского храма

В дежурную часть обратился настоятель Свято-Никольского храма и рассказал, что днем неизвестный украл добровольные пожертвования, ювелирные изделия из лика иконы. Общий ущерб составил 70 тыс. рублей. 

Правоохранители установили, что преступление совершил ранее судимый 56-летний мужчина. Его доставили в отдел полиции, где он рассказал, что похищенные ювелирные изделия продал и потратил деньги на личные нужды. 

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В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает 17 января пресс-служба ОМВД РФ по Белореченскому району. 

Как писали Юга.ру, в конце 2018 года неизвестный мужчина ограбил старейший храм Кубани — храм Покрова Пресвятой Богородицы в станице Тамань.

Белореченский район Кражи Полиция Религия Церковь
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