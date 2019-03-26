Кубань вошла в топ-3 регионов РФ по числу подключений к бесплатному тарифу от Danycom.Mobile

Более 9 тыс. человек с конца февраля воспользовались тарифом «Бесплатный» от виртуального оператора мобильной связи Danycom.Mobile

Около 50% новых подключений по тарифу «Бесплатный» пришлось на людей от 18 до 27 лет. Активнее всего подключения идут в Москве — около 30% от общей доли. На втором месте по числу подключений оказался Краснодарский край (28%), на третьем — Санкт-Петербург (14%). По тарифу, запущенному 26 февраля, абоненты могут отправлять СМС, пользоваться голосовой связью и интернетом без оплаты. Единственное условие использования — согласие на получение до пяти рекламных сообщений в день, сообщили 26 марта в пресс-службе компании Danycom.Mobile.

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