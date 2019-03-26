Кубань вошла в топ-3 регионов РФ по числу подключений к бесплатному тарифу от Danycom.Mobile
Более 9 тыс. человек с конца февраля воспользовались тарифом «Бесплатный» от виртуального оператора мобильной связи Danycom.Mobile
Около 50% новых подключений по тарифу «Бесплатный» пришлось на людей от 18 до 27 лет. Активнее всего подключения идут в Москве — около 30% от общей доли. На втором месте по числу подключений оказался Краснодарский край (28%), на третьем — Санкт-Петербург (14%).
По тарифу, запущенному 26 февраля, абоненты могут отправлять СМС, пользоваться голосовой связью и интернетом без оплаты. Единственное условие использования — согласие на получение до пяти рекламных сообщений в день, сообщили 26 марта в пресс-службе компании Danycom.Mobile.
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Абоненты получают по тарифу безлимитное общение внутри сети, 30 минут на все номера России, 50 сообщений на всех операторов РФ и 1 Гбайт интернет-трафика. Пакет начисляют каждый месяц.
После исчерпания пакета секунда разговора будет стоить 3 копейки, 25 копеек — за сообщение и 8 копеек за 1 Мб. Условия тарифного плана отличаются только в Крыму и Севастополе.
«Мы стали первыми, кто смог реализовать подобное предложение. Danycom.Mobile работает более чем в 30 регионах страны, и их количество будет увеличиваться», — сказал директор по продукту Danicom.Mobile Петр Кушиков.
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