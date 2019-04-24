В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» против «Ахмата»
В амфитеатре городского парка «Краснодар» 24 апреля устроят прямую трансляцию матча чемпионата России «Краснодар» — «Ахмат»
Матч 25-го тура Российской премьер-лиги состоится 24 апреля в 19:00 на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В это же время начнется трансляция поединка, сообщается в инстаграме парка «Краснодар».
Также сегодня в 19:00 «Ростов» примет «Локомотив», а «Анжи» сыграет в гостях у ЦСКА.
Колонка спортивного журналиста:
После 24 туров турнирню таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», в активе которого 51 очко. Второе место с 43 очками занимает «Локо», от которого «Краснодар» отстает на одно очко. Четвертым идет ЦСКА, набравший 41 очко. Еврокубковую пятерку замыкает «Спартак», у которого 39 очков.
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