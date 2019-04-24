В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» против «Ахмата»

Матч 25-го тура Российской премьер-лиги состоится 24 апреля в 19:00 на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В это же время начнется трансляция поединка, сообщается в инстаграме парка «Краснодар».

Также сегодня в 19:00 «Ростов» примет «Локомотив», а «Анжи» сыграет в гостях у ЦСКА.